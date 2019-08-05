Пластический хирург навел суммы денег, которые придется потратить на создание идеального образа для женщины, отметив, что есть вещи гораздо важнее.

Известный пластический Эдгар Каминский подчитал смету для создания идеального образа девушки:

Брови, волосы: $200 – $10 тыс.

Омоложение взгляда: $200 – $2 тыс.

Коррекция овала лица, четкость форм, подтяжка: $1 тыс. – $30 тыс.

Омоложение кожи лица: $1 тыс. – $10 тыс.

Ринопластика: $1 тыс. – $50 тыс.

Зубы: $3 тыс. – $50 тыс.

Уколы красоты: $100 – $10 тыс.

Пластика ушей: $300 – $8 тыс.

Увеличение груди: $3 тыс. – $20 тыс.

Подтяжка груди: $4 тыс. – 30 тыс.

Липосакция: $1 тыс. – $10 тыс.

Увеличение ягодиц: $5 тыс. – $15 тыс.

Удлинение ног: $5 тыс. – $20 тыс.

Интимная пластика: $200 – $10 тыс.

Получается, для создания идеальной женщины нужно от $10 тыс. до $200 тыс.

По его словам, цены на операции или процедуры колеблются от вкуса и взглядов на красоту, потребностей, возрасты и исходных данных девушки.

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Однако хирург отмечает, что внешность сделать идеальной можно при наличии денег, но остается открытым вопрос насколько это важно.

– Ищите идеального человека внутри. Человека, с которым вам будет комфортно идти по жизни. Который будет вашим другом и тем, кому вы откроете сердце, доверитесь. Ищите того, кто будет ценить вас и понимать, находить выходы из сложных ситуаций, зная, что вы и ваша связь непоколебимы перед ссорами, срывами, проблемами. Ищите человека мудрого, эмоционально зрелого, – отмечает Каминский.

Он добавил, что именно эти качества невозможно купить.

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Фото: Edgar KAMINSKYI