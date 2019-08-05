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Факты / Lifestyle

Грудь и ягодицы до $20 тыс.: пластический хирург назвал цену тела идеальной женщины

Пластический хирург навел суммы денег, которые придется потратить на создание идеального образа для женщины, отметив, что есть вещи гораздо важнее.

Грудь и ягодицы до $20 тыс.: пластический хирург назвал цену тела идеальной женщины

Известный пластический Эдгар Каминский подчитал смету для создания идеального образа девушки:

  • Брови, волосы: $200 – $10 тыс.
  • Омоложение взгляда: $200 – $2 тыс.
  • Коррекция овала лица, четкость форм, подтяжка: $1 тыс. – $30 тыс.
  • Омоложение кожи лица: $1 тыс. – $10 тыс.
  • Ринопластика: $1 тыс. – $50 тыс.
  • Зубы: $3 тыс. – $50 тыс.
  • Уколы красоты: $100 – $10 тыс.
  • Пластика ушей: $300 – $8 тыс.
  • Увеличение груди: $3 тыс. – $20 тыс.
  • Подтяжка груди: $4 тыс. – 30 тыс.
  • Липосакция: $1 тыс. – $10 тыс.
  • Увеличение ягодиц: $5 тыс. – $15 тыс.
  • Удлинение ног: $5 тыс. – $20 тыс.
  • Интимная пластика: $200 – $10 тыс.

Получается, для создания идеальной женщины нужно от $10 тыс. до $200 тыс.

По его словам, цены на операции или процедуры колеблются от вкуса и взглядов на красоту, потребностей, возрасты и исходных данных девушки.

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Однако хирург отмечает, что внешность сделать идеальной можно при наличии денег, но остается открытым вопрос насколько это важно.

– Ищите идеального человека внутри. Человека, с которым вам будет комфортно идти по жизни. Который будет вашим другом и тем, кому вы откроете сердце, доверитесь. Ищите того, кто будет ценить вас и понимать, находить выходы из сложных ситуаций, зная, что вы и ваша связь непоколебимы перед ссорами, срывами, проблемами. Ищите человека мудрого, эмоционально зрелого, – отмечает Каминский.

Он добавил, что именно эти качества невозможно купить.

 

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Сколько стоит идеальная женщина? Читать до конца. ⠀ Давайте попробуем просчитать смету идеального образа девушки: Брови, волосы: 200-10 000$ Омоложение взгляда: 200-2000$ Коррекция овала лица, четкость форм, подтяжка: 1000-30 000$ Омоложение кожи лица: 1000-10 000$ Ринопластика: 1000-50 000$ Зубы: 3000-50 000$ Уколы красоты: 100-10 000$ Пластика ушей: 300-8000$ Увеличение груди: 3000-20 000$ Подтяжка груди: 4000-30 000$ Липосакция: 1000-10 000$ Увеличение ягодиц: 5000-15 000$ Удлинение ног: 5000-20 000$ Интимная пластика: 200-10000$ И т.д… ⠀ Получается, для создания идеальной женщины нужно от 10000$ и до 200 000$. В конце концов можно вообще поменять пол. Такая операция обойдется до 100000$. ⠀ Цены зависят от вкуса и взгляда на красоту, потребностей, возраста, сложности операции/процедуры, исходных данных вашей избранницы. ⠀ Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике ─ назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц. Если вы всегда решили отзвени машину на ТО, сделать легкий тюнинг, при выборе клиники проведите параллели с дорогим авто. Отвезете ли вы свой автомобиль в бюджетное тюнинг-ателье, будете ли экономить на качестве? ⠀ О чем говорят все эти цифры? Если уже с внешностью все хорошо – радуйтесь. Если у вас есть деньги ━ можно сделать внешность женщины ИДЕАЛЬНОЙ. Если денег нет ━ при желании можно воспользоваться кредитом. Но, главная суть вопроса – важно ли это? ⠀ Ищите идеального человека внутри. Человека, с которым вам будет комфортно идти по жизни. Который будет вашим другом и тем, кому вы откроете сердце, доверитесь. Ищите того, кто будет ценить вас и понимать, находить выходы из сложных ситуаций, зная, что вы и ваша связь непоколебимы перед ссорами, срывами, проблемами. Ищите человека мудрого, эмоционально зрелого. ⠀ Все эти личностные качества купить, установить, вшить невозможно. ⠀ Девушки, просмотрев все вышеперечисленные цены, подумайте о том, что лучше быть тем самым надежным любимым автомобилем, за которым хочется ухаживать, тюнинговать и в который хочется вкладывать деньги, ведь каждый год с конвейера съезжают новые модели.

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Ранее Факты ICTV рассказывали, как подобрать клинику и врача, сколько стоит ринопластика в Украине и мире и почему не нужно экономить на юристе.

Фото: Edgar KAMINSKYI

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