Пластический хирург навел суммы денег, которые придется потратить на создание идеального образа для женщины, отметив, что есть вещи гораздо важнее.
Известный пластический Эдгар Каминский подчитал смету для создания идеального образа девушки:
- Брови, волосы: $200 – $10 тыс.
- Омоложение взгляда: $200 – $2 тыс.
- Коррекция овала лица, четкость форм, подтяжка: $1 тыс. – $30 тыс.
- Омоложение кожи лица: $1 тыс. – $10 тыс.
- Ринопластика: $1 тыс. – $50 тыс.
- Зубы: $3 тыс. – $50 тыс.
- Уколы красоты: $100 – $10 тыс.
- Пластика ушей: $300 – $8 тыс.
- Увеличение груди: $3 тыс. – $20 тыс.
- Подтяжка груди: $4 тыс. – 30 тыс.
- Липосакция: $1 тыс. – $10 тыс.
- Увеличение ягодиц: $5 тыс. – $15 тыс.
- Удлинение ног: $5 тыс. – $20 тыс.
- Интимная пластика: $200 – $10 тыс.
Получается, для создания идеальной женщины нужно от $10 тыс. до $200 тыс.
По его словам, цены на операции или процедуры колеблются от вкуса и взглядов на красоту, потребностей, возрасты и исходных данных девушки.
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Однако хирург отмечает, что внешность сделать идеальной можно при наличии денег, но остается открытым вопрос насколько это важно.
– Ищите идеального человека внутри. Человека, с которым вам будет комфортно идти по жизни. Который будет вашим другом и тем, кому вы откроете сердце, доверитесь. Ищите того, кто будет ценить вас и понимать, находить выходы из сложных ситуаций, зная, что вы и ваша связь непоколебимы перед ссорами, срывами, проблемами. Ищите человека мудрого, эмоционально зрелого, – отмечает Каминский.
Он добавил, что именно эти качества невозможно купить.
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Сколько стоит идеальная женщина? Читать до конца. ⠀ Давайте попробуем просчитать смету идеального образа девушки: Брови, волосы: 200-10 000$ Омоложение взгляда: 200-2000$ Коррекция овала лица, четкость форм, подтяжка: 1000-30 000$ Омоложение кожи лица: 1000-10 000$ Ринопластика: 1000-50 000$ Зубы: 3000-50 000$ Уколы красоты: 100-10 000$ Пластика ушей: 300-8000$ Увеличение груди: 3000-20 000$ Подтяжка груди: 4000-30 000$ Липосакция: 1000-10 000$ Увеличение ягодиц: 5000-15 000$ Удлинение ног: 5000-20 000$ Интимная пластика: 200-10000$ И т.д… ⠀ Получается, для создания идеальной женщины нужно от 10000$ и до 200 000$. В конце концов можно вообще поменять пол. Такая операция обойдется до 100000$. ⠀ Цены зависят от вкуса и взгляда на красоту, потребностей, возраста, сложности операции/процедуры, исходных данных вашей избранницы. ⠀ Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике ─ назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц. Если вы всегда решили отзвени машину на ТО, сделать легкий тюнинг, при выборе клиники проведите параллели с дорогим авто. Отвезете ли вы свой автомобиль в бюджетное тюнинг-ателье, будете ли экономить на качестве? ⠀ О чем говорят все эти цифры? Если уже с внешностью все хорошо – радуйтесь. Если у вас есть деньги ━ можно сделать внешность женщины ИДЕАЛЬНОЙ. Если денег нет ━ при желании можно воспользоваться кредитом. Но, главная суть вопроса – важно ли это? ⠀ Ищите идеального человека внутри. Человека, с которым вам будет комфортно идти по жизни. Который будет вашим другом и тем, кому вы откроете сердце, доверитесь. Ищите того, кто будет ценить вас и понимать, находить выходы из сложных ситуаций, зная, что вы и ваша связь непоколебимы перед ссорами, срывами, проблемами. Ищите человека мудрого, эмоционально зрелого. ⠀ Все эти личностные качества купить, установить, вшить невозможно. ⠀ Девушки, просмотрев все вышеперечисленные цены, подумайте о том, что лучше быть тем самым надежным любимым автомобилем, за которым хочется ухаживать, тюнинговать и в который хочется вкладывать деньги, ведь каждый год с конвейера съезжают новые модели.
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Фото: Edgar KAMINSKYI