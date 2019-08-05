PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Ученые впервые в истории напечатали на 3D-принтере рабочие фрагменты сердца человека

Ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере части человеческого сердца, которые способны функционировать.

Ученый

Биологи из Университета Карнеги — Меллон смогли напечатать на 3D-принтере некоторые части сердца человека, которые могут функционировать как живой организм.

Части сердца крепятся специальной сеткой из коллагена, которая соединяет клетки и дает возможность передавать биохимические сигналы, которые нужны для работы органов.

Чтобы сохранить структуру кровеносных сосудов, сердечных клапанов и желудочков, ученые использовали специальный гидрогель.

Читайте: Ученые нашли причину возникновения рака

После того, как части сердца напечатают на 3D-принтере, указанный гель можно удалить не повредив конструкцию органа. Для этого его достаточно нагреть до комнатной температуры.

Исследователи считают, что через несколько лет 3D-печать поможет решить проблему дефицита донорских органов.

К слову, ученным удалось создать линзы, которые способны увеличивать масштаб картинки.

Источник: AAAS

Видео: College of Engineering, Carnegie Mellon University

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Хмельницком женщина заболела дифтерией – лечить нечем
Увеличивают картинку при моргании: ученые создали умные линзы
Ученые обнаружили неизвестные клетки, которые восстанавливают сердце
Тихий убийца. Симптомы и лечение гепатита
Когда можно покупать арбуз
Названа самая опасная соцсеть для психического здоровья
Сердечный приступ: как распознать первые симптомы
В Украине увеличилось количество вакцинированных от кори младенцев
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка