Ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере части человеческого сердца, которые способны функционировать.

Биологи из Университета Карнеги — Меллон смогли напечатать на 3D-принтере некоторые части сердца человека, которые могут функционировать как живой организм.

Части сердца крепятся специальной сеткой из коллагена, которая соединяет клетки и дает возможность передавать биохимические сигналы, которые нужны для работы органов.

Чтобы сохранить структуру кровеносных сосудов, сердечных клапанов и желудочков, ученые использовали специальный гидрогель.

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После того, как части сердца напечатают на 3D-принтере, указанный гель можно удалить не повредив конструкцию органа. Для этого его достаточно нагреть до комнатной температуры.

Исследователи считают, что через несколько лет 3D-печать поможет решить проблему дефицита донорских органов.

К слову, ученным удалось создать линзы, которые способны увеличивать масштаб картинки.

Источник: AAAS

Видео: College of Engineering, Carnegie Mellon University