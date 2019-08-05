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Факты / Lifestyle

Вакцины от гриппа в Украине появятся в октябре: кто получит бесплатно

В Украину в октябре поставят около 500 тыс. доз вакцин против гриппа.

Вакцины от гриппа в Украине

В 2019 году ВОЗ поздно предоставила штамповый состав вирусов производителям вакцин, поэтому их поставки в Украину ожидаются в октябре.

Упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа ускорит их поступление.

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Вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача, а также купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее Факты ICTV рассказывали, без каких прививок могут не пустить в школу.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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