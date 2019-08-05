Пропорция воды и крупы всегда одинакова: на 1 часть гречки 2 части воды. Всыпать обжаренную гречку и довести на сильном огне до кипения. Снять шумовкой пену, добавить растительное масло. Уменьшить огонь и варить 6–8 минут.
По питательным свойствам гречка гораздо полезнее других круп: в ней велико содержание витаминов – В1, В2, РР, а важнейших микроэлементов в 3–5 раз больше, чем в других крупах.
Особенно полезно есть гречку на завтрак.
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Факты ICTV подобрали 5 лучших рецептов каш и даже оладьев.
Гречневая каша с пряным постным молоком
Ингредиенты:
1,5–2 стакана гречневой крупы
600–800 мл соевого или орехового молока
2 палочки корицы
1 кусочек свежего корня имбиря
2 ст. л. меда
мед или сахар для подачи
Приготовление:
Залейте гречневую крупу 4–5 стаканами кипящей воды, посолите, закройте и варите на небольшом огне 25 мин.
Одновременно в другую кастрюльку налейте соевое или ореховое молоко. Добавьте расколотые палочки корицы и нарезанный небольшими кусочками имбирь. На слабом огне доведите до кипения, добавьте мед, выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и настаивайте, пока варится гречка.
Разложите гречку по глубоким тарелкам, залейте пряным молоком через ситечко. Дополнительно подайте мед или сахар.
Рассыпчатая гречневая каша
1 стакан гречки
2 стакана воды
30 г сливочного масла
Соль по вкусу
Приготовление:
Гречку промойте в нескольких водах. Просушите и обжарьте на сильно раскаленной сковороде в течение 5 минут.
Вскипятите воду, посолите и всыпьте крупу. Доведите до кипения, снимите пену. Далее убавьте температуру до минимальной, и оставьте гречку томиться под крышкой на 20-25 минут. Не перемешивайте!
Когда гречка будет готова, добавьте нарезанное на кусочки сливочное масло.
Гречневые оладьи с медом
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
1 и 1/4 стакана муки
соль – 1/4 ч.л.
1 ст.л. оливкового масла (можно заменить рафнированным растительным маслом)
2 ст. л. меда
1/2 ч.л. соды
1 долька лимона, выжать сок
1,5 стакана холодного молока
хлопья гречневые – 1/2 стакана
Приготовление:
В глубокую миску высыпать гречневые хлопья, соль, разбить яйца и добавить мед слегка взбить смесь вилкой, и залить молоком. Выжать лимонный сок и оставить на 15-20 минут, чтобы хлопья слегка набухли.
Затем просеять в миску муку вместе с содой, слегка перемешать вилкой. Смесь должна остаться немного комковатой, но не должна стать гладкой – иначе оладья будут “резиновыми”. Добавить масло и перемешать, не добиваясь однообразной консистенции.
В широкой сковороде разогреть растительное масло и пожарить оладьи. Готовые оладья складывать на горячую тарелку стопочкой. Подавать со сгущенкой или с вареньем.
Скандинавская гречневая каша с имбирем
Ингредиенты:
200 г гречневой крупы Ядрица гречневая
50 г чернослива без косточек или вялной груши или яблок
1 ст.л. тертого свежего имбиря
2-3 палочки корицы
1 ч.л. коробочек кардамона
½ ч.л. ванильного экстракта
голубика и овсяное молоко для подачи
Приготовление:
Сухофрукты нарежьте кусочками. Гречневую крупу сполосните и поместите в сотейник вместе с остальными ингредиентами. Залейте 600 мл воды, доведите до кипения и убавьте огонь. Готовьте 20 минут, помешивая.
Когда вода почти полностью впитается, перемешивайте кашу несколько минут , чтобы она стала рассыпчатой.
Удалите палочки корицы. Подавайте со свежими ягодами, тертым имбирем и растительным молоком.
Постная гречневая запеканка с яблоками и изюмом
Ингредиенты:
2 стакана гречневой крупы
120–150 г меда
2 больших зеленых яблока
1 стакан изюма
1 ст. л. муки
2 ст. л. кукурузного крахмала
100 мл растительного масла
1 ч. л. разрыхлителя
соль
варенье для подачи
Приготовление:
Сварите гречневую крупу в 1 л подсоленного кипятка, чтобы крупа полностью разварилась, примерно 25 мин. Разогрейте духовку до 180°С
Горячую кашу посыпьте через ситечко мукой с крахмалом и разрыхлителем, тщательно перемешайте. Добавьте мед, перемешайте.
Изюм залейте кипятком на 10 мин., откиньте на сито. Яблоки очистите и нарежьте кубиками 1,5 см, смешайте с изюмом, добавьте к каше. Добавьте масло, перемешайте.
Застелите форму диаметром 26 см бумагой для выпечки, выложите кашу с яблоками и изюмом, разровняйте. Запекайте 35–40 мин. Полностью остудите. Вынимайте из формы очень аккуратно – запеканка не очень “прочная”, норовит развалиться. Подавайте с вареньем.
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