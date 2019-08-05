Белок – главный строительный материал для организма. Он отвечает за обмен веществ, рост и…размножение, а его дефицит может привести даже к смерти. Какие продукты содержат белок и сколько его нужно потреблять?

Пища животного происхождения – основной источник белка

Мясо (говядина, свинина)

Птица

Яйца

Творог и другие молочные продукты

Рыба и морепродукты

Много белка в орехах и семенах

Фундук

Арахис

Кешью

Миндаль

Кедровые орехи

Тыквенные, подсолнечные и конопляные семечки

Крупы не уступают по содержанию белка

Гречка

Рис

Овсянка

Бобовые

Фасоль

Горох

Чечевица

Соя

Хлеб из ржаной или пшеничной муки грубого помола и макароны из твердых сортов пшеницы также богаты белками.

Среди овощей больше всего белка в спарже, огурцах, цуккини, кабачках, картофеле и брюссельской капусте.

Есть он также в фруктах и ягодах: яблоках, абрикосах, мандаринах, бананах, чернике и авокадо.

Какие белки легче усваиваются – животные или растительные?

Быстрее всего усваиваются белки, входящие в состав яиц и молочных продуктов.

На втором месте – белки из мяса птицы и животных, рыбы и сои.

За ними следуют бобовые и орехи.

Трудней всего организм усваивает белок из круп.

Важно! Белок лучше всего усваивается после нагревания или термической обработки.

10 продуктов с наибольшим содержанием белка

Мясо птицы – от 17 до 22 г (на 100 г продукта)

Мясо – от 15 до 20 г

Рыба – от 14 до 20 г

Морепродукты – от 15 до 18 г

Яйца – 12 г

Твердый сыр – от 25 до 27 г

Творог – от 14 до 18 г

Бобовые – от 20 до 25 г

Крупы – от 8 до 12 г

Орехи – от 15 до 30 г

Суточная норма белка

Взрослый человек – 1,3-1,4 г на 1 кг массы тела

Люди, работа которых связана с физическими нагрузками – 1,5 г на 1 кг массы тела и более

Спортсмен – 2,0-2,5 г белка на 1 кг массы тела в сутки

Мужчина – 96-132 г белка в сутки

Женщина – 82-92 г в сутки

Полезные советы

Несмотря на то, что белок считается строительным материалом для организма, его избыток может навредить здоровью.

В частности, если вы планируете сесть на белковую диету, сначала посоветуйтесь с врачом. Потому избыток мяса может привести к интоксикации, ведь организму нужно переваривать еще и токсины. А еще животный белок часто провоцирует появление холестерина.

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Избыток растительного белка на ночь приводит к бессоннице и тяжести в желудке.

В то же время очень полезно в одном блюде сочетать растительные и животные белки, например, омлет с фасолью или суши с рисом и рыбой, мясо с гарниром из бобовых или злаковых.

С сочетанием белков и жиров нужно быть осторожными – как сыр с орехами.

Кстати, ранее Факты ICTV рассказывали, что употребление молочных продуктов продлевает жизнь.