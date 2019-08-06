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Факты / Lifestyle

Доступного алкоголя не будет: из аптек пропадет дешевый боярышник

Из-за введения акциза для фармацевтических компаний на приобретение этилового спирта цены на боярышник в аптеках могут вырасти.

Доступного алкоголя не будет: из аптек пропадет дешевый боярышник

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун анонсировала постановление, которое будет регламентировать введение акциза на спирт для производителей лечебных настоек, в частности боярышника.

– Наверное, вы не раз видели пустые флаконы из-под настойки боярышника достаточно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения, – отметила и. о министра здравоохранения.

Она отметила, что во избежание таких ситуации, стоит лишить настойки статуса доступного алкоголя.

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Также Супрун перечислила полезные свойства боярышника.

– Уже знакомые нам флавоноиды, полифенолы и антоцианы, присущие ягодам. Эти соединения обладают антиоксидантным действием, то есть улавливают и гасят свободные радикалы, а также влияют на активность ряда генов, вовлеченных в работу сердца и сосудов. Есть данные о снижении компонентами боярышника давления, улучшении состояния при аритмии, влиянии на различные звенья обмена жиров и замедлении развития атеросклероза, – отметила Супрун.

Она добавила, что экстракты боярышника улучшают пищеварение и образование желчи.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Украину в октябре поставят около 500 тыс. доз вакцин против гриппа.

Фото: Dreamstime

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