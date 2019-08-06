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Факты / Lifestyle

Доказано: темный шоколад помогает преодолеть депрессию

Ученые доказали, что потребление темного шоколада связано с уменьшением симптомов депрессии.

Доказано: темный шоколад помогает преодолеть депрессию

Ученые под руководством Сары Джексон из Университетского колледжа в Лондоне провели Национальное исследование по вопросам здравоохранения и питания в результате чего доказали пользу шоколада для человека.

Ученым удалось на выборке из 13 тыс. человек показать, что потребление темного шоколада связано с уменьшением симптомов депрессии. Среди тех, кто сообщил о потреблении темного шоколада, риск обнаружить симптомы, характерные для депрессии, был на 70% ниже, чем среди тех, кто не ел шоколад вообще.

Для этого они проанализировали данные о 13626 американцах старше 20 лет.

Среди всех участников 11,1% (1332 человека) сообщили о потреблении шоколада в рамках двух суточных периодов.

Темный шоколад был связан с уменьшением симптомов на 70% в сравнении с теми, кто не ел шоколад вообще.

Читайте: Что полезного в шоколаде и как выбрать качественный продукт

Полезные свойства какао-бобов объясняются большой концентрацией флавоноидов, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Поэтому потребление шоколада связывают с улучшением обмена веществ в организме.

Кстати, американские медики пришли к выводу, что употребление темного шоколада с содержанием какао не менее 70% улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. 

Источник: Depression & Anxiety

Фото: Pexels

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