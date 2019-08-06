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Факты / Lifestyle

Индекс массы тела и соотношение талии к бедрам: как правильно оценить здоровый вес

Определить здоровый вес для человека можно по индексу массы тела и соотношению талии к бедрам.

Человек взвешивается

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что здоровый и вредный вес для человека можно определить с помощью индекса массы тела и соотношения талии к бедрам.

Индексом массы тела называют соотношение веса к квадрату роста в метрах. Если его показатель находится в пределах 18,5-24,9, то вес можно считать здоровым.

По словам Супрун, соотношение талии к бедрам у мужчин должно быть с показателем около 0,9 или меньше, а у женщин – 0,85 или меньше.

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Избыточный вес может увеличить риски для здоровья:

  • ожирение на 180% – риск рака поджелудочной железы;
  • риск возникновения гормональных проблем у мужчин;
  • часто приводит к депрессии;
  • возрастает риск возникновения рака прямой кишки;
  • риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения работы почек.

И. о. министра здравоохранения добавила, что нехватка жировой ткани в организме также опасна для жизни.

К слову, врачи заявили, что картофель содержит повышенный уровень крахмала, который приводит к размягчению зубной эмали.

Источник: Ульяна Супрун

Фото: Dreamstime

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