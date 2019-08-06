Компания Samsung зарегистрировала патент на линзы с технологией дополненной реальности.
В патентном ведомстве США зарегистрировали контактные линзы от компании Samsung, которые оснащены технологией дополненной реальности.
Линзы позволят пользователю получать необходимую информацию и при этом не доставать смартфон из кармана.
Вся электроника новинки будет находиться в гидрогеле, с помощью которого изготовляют обычные линзы.
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Все данные дополнительной реальности будут отображаться корректно, независимо от направления взгляда человека.
Дополнительная информация также может поступать на микродисплей линзы со смартфона и проецироваться на сетчатку глаза.
Дата появления первых прототипов линз с дополненной реальностью и их цена не указаны.
К слову, ученые представили контактные линзы, которые позволяют увеличивать изображение.
Источник: Patently Mobile