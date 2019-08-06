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Линзы с дополненной реальностью – Samsung зарегистрировала патент

Компания Samsung зарегистрировала патент на линзы с технологией дополненной реальности.

Линза

В патентном ведомстве США зарегистрировали контактные линзы от компании Samsung, которые оснащены технологией дополненной реальности.

Линзы позволят пользователю получать необходимую информацию и при этом не доставать смартфон из кармана.

Вся электроника новинки будет находиться в гидрогеле, с помощью которого изготовляют обычные линзы.

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Все данные дополнительной реальности будут отображаться корректно, независимо от направления взгляда человека.

Дополнительная информация также может поступать на микродисплей линзы со смартфона и проецироваться на сетчатку глаза.

Дата появления первых прототипов линз с дополненной реальностью и их цена не указаны.

К слову, ученые представили контактные линзы, которые позволяют увеличивать изображение.

Источник: Patently Mobile

Фото: Dreamstime

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