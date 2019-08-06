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Факты / Lifestyle

Секс продлевает жизнь – ученые

Активная сексуальная жизнь положительно влияет на продолжительность жизни людей, которые пережили инфаркт миокарда.

Секс продлевает жизнь – ученые

Ученые наблюдали до 2015 года за 1120 мужчинами и женщинами, которые пережили свой первый сердечный приступ в 1992 или в 1993 году.

За это время 524 добровольцев умерли. Ученые выяснили, что среди тех участников, которые выжили и занимались сексом несколько раз в неделю, вероятность летального исхода была ниже почти на треть.

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Люди, которые раз в неделю занимались сексом, имели на 12% меньший риск смерти. А у тех, кто изредка вступал в сексуальные контакты, этот показатель снижался на 8%.

Ученые пришли к выводу, что сексуальная жизнь после перенесенного сердечного приступа крайне важна для увеличения продолжительности жизни.

Ранее Факты ICTV писали, как женщине повысить сексуальное желание.

Источник: American Journal of Medicine

Фото: Pixabay

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