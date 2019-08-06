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Факты / Lifestyle / Здоровье

Что такое анафилактический шок и как его распознать

Что такое анафилактический шок, как его распознать и симптомы – читайте на Фактах ICTV.

що таке анафілактичний шок

Анафилактический шок – это крайне тяжелая форма аллергии. Как и в случае любой аллергии, организм начинает защищаться от вещества, которое кажется ему опасным.

Таким образом, он вредит себе.

Основные симптомы первого этапа:

  • покраснение или бледность
  • зуд
  • температура
  • покалывание в руках, ногах, возле рта или по всей поверхности головы
  • насморк, зуд в носу, желание чихнуть
  • трудно дышать
  • трудно глотать
  • боль в животе, тошнота, рвота, диарея
  • опухшие губы и язык
  • четкое ощущение, что с телом что-то не то

Симптомы второго этапа анафилактического шока:

  • головокружение
  • слабость
  • бледность
  • появление холодного пота
  • сильная одышка
  • судороги
  • потеря сознания

Первая помощь

  1. Вызвать скорую помощь
  2. Ввести адреналин
  3. Положить больного на спину, подняв ноги; не давать ему пить.

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Что может стать причиной анафилактического шока

  • Продукты питания. Чаще всего – орехи (особенно арахис и лесные), морепродукты, яйца, пшеница, молоко.
  • Пыльца растений.
  • Укусы насекомых – пчел, шершней, даже комаров.
  • Пылевые клещи.
  • Плесень.
  • Латекс.
  • Некоторые лекарства.

Кто подвержен анафилактическому шоку

Риск развития анафилактического шока высокий у тех, у кого уже была аналогичная аллергическая реакция.

Также в зоне риска тот, кто болеет аллергией или астмой или имеет родственников, у которых была анафилаксия.

Ранее Факты ICTV писали о том, как предотваратить аллергию.

Фото: Dreamstime

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