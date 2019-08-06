Что такое анафилактический шок, как его распознать и симптомы – читайте на Фактах ICTV.

Анафилактический шок – это крайне тяжелая форма аллергии. Как и в случае любой аллергии, организм начинает защищаться от вещества, которое кажется ему опасным.

Таким образом, он вредит себе.

Основные симптомы первого этапа:

покраснение или бледность

зуд

температура

покалывание в руках, ногах, возле рта или по всей поверхности головы

насморк, зуд в носу, желание чихнуть

трудно дышать

трудно глотать

боль в животе, тошнота, рвота, диарея

опухшие губы и язык

четкое ощущение, что с телом что-то не то

Симптомы второго этапа анафилактического шока:

головокружение

слабость

бледность

появление холодного пота

сильная одышка

судороги

потеря сознания

Первая помощь

Вызвать скорую помощь Ввести адреналин Положить больного на спину, подняв ноги; не давать ему пить.

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Что может стать причиной анафилактического шока

Продукты питания. Чаще всего – орехи (особенно арахис и лесные), морепродукты, яйца, пшеница, молоко.

Пыльца растений.

Укусы насекомых – пчел, шершней, даже комаров.

Пылевые клещи.

Плесень.

Латекс.

Некоторые лекарства.

Кто подвержен анафилактическому шоку

Риск развития анафилактического шока высокий у тех, у кого уже была аналогичная аллергическая реакция.

Также в зоне риска тот, кто болеет аллергией или астмой или имеет родственников, у которых была анафилаксия.

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