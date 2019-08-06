Что такое анафилактический шок, как его распознать и симптомы – читайте на Фактах ICTV.
Анафилактический шок – это крайне тяжелая форма аллергии. Как и в случае любой аллергии, организм начинает защищаться от вещества, которое кажется ему опасным.
Таким образом, он вредит себе.
Основные симптомы первого этапа:
- покраснение или бледность
- зуд
- температура
- покалывание в руках, ногах, возле рта или по всей поверхности головы
- насморк, зуд в носу, желание чихнуть
- трудно дышать
- трудно глотать
- боль в животе, тошнота, рвота, диарея
- опухшие губы и язык
- четкое ощущение, что с телом что-то не то
Симптомы второго этапа анафилактического шока:
- головокружение
- слабость
- бледность
- появление холодного пота
- сильная одышка
- судороги
- потеря сознания
Первая помощь
- Вызвать скорую помощь
- Ввести адреналин
- Положить больного на спину, подняв ноги; не давать ему пить.
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Что может стать причиной анафилактического шока
- Продукты питания. Чаще всего – орехи (особенно арахис и лесные), морепродукты, яйца, пшеница, молоко.
- Пыльца растений.
- Укусы насекомых – пчел, шершней, даже комаров.
- Пылевые клещи.
- Плесень.
- Латекс.
- Некоторые лекарства.
Кто подвержен анафилактическому шоку
Риск развития анафилактического шока высокий у тех, у кого уже была аналогичная аллергическая реакция.
Также в зоне риска тот, кто болеет аллергией или астмой или имеет родственников, у которых была анафилаксия.
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