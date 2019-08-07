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Факты / Lifestyle

Медики назвали самый полезный фрукт летом

Самым полезным фруктом, особенно летом, медики называют абрикос.

абрикос- найкорисніший фрукт літа

По словам медиков, если абрикосы есть каждый день, то можно избежать многих заболеваний.

Специалисты рекомендуют добавить в свой рацион абрикосы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или тем, у кого больные почки.

Его полезно употреблять женщинам, особенно во время беременности.

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Кроме того, абрикос является низкокалорийным продуктом, поэтому его советуют есть людям, которые борются с лишним весом.

Этот фрукт богат веществами, которые снижают холестерин и повышают общий тонус всего организма.

Абрикос очищает организм от шлаков и токсинов, а также может повысить настроение и снизить тревожность.

Ранее Факты ICTV писали, как правильно выбирать фрукты.

Источник: Мedikforum

Фото: Dreamstime

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