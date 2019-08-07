Тыква содержит клетчатку, поэтому отлично очищает кишечник, способствует похудению и оздоровлению организма. Факты ICTV собрали различные способы приготовления блюд из тыквы.

Что приготовить из тыквы – рецепты:

Крем-суп из запеченной тыквы

Ингредиенты:

– 500 г тыквы;

– 150 мл сливок (30-35% жирности);

– 30 г оливкового масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка базилика;

– 1/2 ч. л. куркумы;

– соль, черный молотый перец, по вкусу.

– для подачи 50 г сулугуни и 50 г очищенных тыквенных семян.

Приготовление:

1. Очистить и нарезать тыкву небольшими кусочками.

2. Смешать оливковое масло и специи.

3. Тыкву и очищенный чеснок хорошо перемешать с маслом.

4. Выложить на застеленный пергаментом противень. Запекать 20 минут при температуре 180 С.

5. Cливки довести до кипения, добавить тыкву взбить блендером до однородной массы.

6. Накрыть крышкой кастрюлю и настоять 10 минут.

7. При подаче посыпать готовое блюдо тыквенными семечками и сыром.

Фаршированная тыква

Ингредиенты:

– тыква небольшого размера (около 1 кг);

– свиной окорок (примерно 350 г);

– одна морковка, луковицы и 2 зубчика чеснока;

– вода (180 мл);

– 20 г сливочного масла, приправы и соль.

Приготовление:

1. У тыквины срежьте верхушку, удалите семена и часть мякоти (должны получиться стенки толщиной в 1 см). Внутреннюю поверхность смажьте растопленным маслом, посолите.

2. Мякоть тыквы, морковь, лук измельчите, помытое и обсушенное мясо нарежьте мелкими кубиками.

3. Овощи соедините с мясом, приправьте, посолите, добавьте чеснок, хорошо все разомните руками.

4. Нафаршируйте полученной массой тыкву, накройте верхней частью (крышечкой). Положите тыкву в чашу, долейте воду (немного), закройте крышку и включите режим Выпечка на 2 часа.

Чизкейк с тыквой

Ингредиенты:

– 400 г тыквенного пюре;

– 250 г печенья;

– 200 г сметаны;

– 7 столовых ложек сгущенки;

– 50-60 г жареного фундука;

– 70 г сливочного масла;

– сахар, шоколад, корица и мускатный орех.

Приготовление:

1. В одной емкости измельчаем печенье и орехи в мелкую крошку, туда же добавляем сливочное масло (заранее размягченное), щепотку соли и 50 г сахара. Все перетираем, пока не получится крошка среднего размера. Выкладываем крошку в специальную стеклянную форму, ровняем, чтобы получилось основание для десерта толщиной около 7 мм, а затем убираем в холодильник.

2. В отдельной посуде взбиваем сметану, добавляем сгущенку, не переставая взбивать. Отделяем половину массы и смешиваем ее с подготовленным заранее тыквенным пюре (просто разомните вилкой запеченную тыкву), добавьте в нее немного корицы и мускатного ореха.

3. Теперь тыквенную массу выкладываем на основу из печенья, сверху раскладываем оставшийся крем из сметаны. Затем убираем почти готовый чизкейк на 2 часа в холодильник, сверху присыпаем шоколадной крошкой.

Тыквенное варенье для стройности

Ингредиенты:

– Тыква (1,5 кг);

– один апельсин;

– половинка лимона;

– примерно стакан воды;

– мед по вкусу.

Приготовление:

1. Очищенную тыкву, апельсин и лимон режем на небольшие части и измельчаем в блендере.

2. Помещаем в кастрюлю подготовленные измельченные ингредиенты, наливаем 0,5 стакана воды, накрываем крышкой и ставим на небольшой огонь. Постоянно перемешиваем тыквенную массу. Если вы чувствуете, что варенье немного подгорает – добавьте еще воды, лишней она не будет, поскольку после остывания варенье все равно станет желеобразным.

3. Как только тыква хорошо провариться, варенье будет готово. На его варку уходит около 40 минут.

4. После того, как варенье из тыквы почти остынет, в него можно добавить мед. Этот момент важен – именно когда варенье еле теплое, поскольку мед тогда хорошо в нем растворится.

5. Готовое варенье раскладывается по банкам и хранится в холодильнике.

Тыква – кладезь полезных свойств

– Во-первых, это минимум калорий (на 100 г – 28 ккал) и сплошная клетчатка, которая заставляет работать пищеварение и одновременно снижает количество еды, которое нам хочется съесть.

– Мякоть тыквы и ее семена богаты всевозможными микро- и макроэлементами, витаминами и ферментами.

– Обладает мочегонным свойством, позволяя устранить отеки, не раздражая почечную ткань.

– Это прекрасное слабительное средство при запорах.

– Благодаря высокому содержанию пектина помогает очистить организм от токсинов.

– Присутствие в мякоти довольного редкого витамина Т (карнитин) делает тыкву эффективным средством для устранения жировых отложений.

– Семена тыквы содержат до 30% белка, что предотвращает распад мышечной массы при диете.

– Содержащиеся в тыквенных семечках витамины группы В оказывают благотворное влияние на процесс кроветворения, а также на настроение и психическое здоровье человека.

– Витамины D и А – это отличное зрение, красивая кожа и крепкие кости.

– Употребление семечек в разумных количествах нормализует гормональный фон, улучшая работу эндокринной системы человека.

– Цинк, присутствующим в семенах тыквы, способствует улучшению работы печени и снижению риска развития алкоголизма.

– Тыквенные семечки являются лучшим безвредным лекарством от внутренних паразитов, благодаря содержащемуся в них глистному яду.

– Всего четверть стакана тыквенных семян содержит около 2,75 мг цинка, который способствует мужскому сексуальному здоровью.

– Семечки помогают быстро и крепко уснуть.

– Но есть и ложка дегтя в бочке меда – тыква не рекомендуется людям с язвой желудка или обостренными желудочно-кишечными заболеваниями, сахарным диабетом и гастритом с пониженной кислотностью.

Как выбрать тыкву?

Для употребления в пищу лучше всего выбирать сорта с небольшими плодами – примерно 3-5 кг (они менее волокнисты и гораздо слаще).

Кожица качественной тыквы должна быть без пятен и изьянов, плотной и гладкой, мякоть – яркого оранжевого цвета, мясистой, плотной и упругой.

Не покупайте недозрелые тыквы – их мякоть безвкусна, равно как и перезрелые.

Хвостик хорошей тыквы должен быть темным и сухим.

Тыквенная диета – минус 6-7 кг за 12 дней

Программа похудения данной диеты включает четыре цикла, повторяющиеся три раза.

Меню первого дня

Завтрак: тыквенная каша и салат из тыквы и белых семечек.

Обед: тыквенный суп-пюре.

Ужин: запеченная тыква.

Меню второго дня

Завтрак: каша из тыквы и салат из тыквы и белых семечек.

Обед: тыквенный диетический суп, котлеты из тыквы.

Ужин: яблоки в свежем или запеченном виде.

Меню третьего дня

Завтрак: тыквенная каша и салат из тыквы.

Обед: овощной суп с фрикадельками.

Ужин: салат из тыквы, белых семечек и ананаса.

Меню четвертого дня

Завтрак: тыквенная каша, салат из тыквы с семечками.

Обед: суп или борщ, запеченный болгарский перец.

Ужин: тыквенное рагу.

Салат из свежей тыквы с яблоком

Натрите 100 г тыквенной мякоти, то же самое сделайте с очищенным сладким яблоком. Сложите продукты в салатник, полейте смесью домашнего несладкого йогурта и апельсинового сока, перемешайте. Этим блюдом полезно заменять ужин в течение недели.

Тыквенный суп для быстрого похудения

Натрите по 100 г тыквенной мякоти, цуккини, морковки, болгарского перца. Опустите в кастрюлю с закипевшей водой (1-1,5 л). Варите до готовности. Пока супчик варится, приготовьте зажарку из лука. Теперь опустите в кастрюлю один помидор – очищенный от шкурки и порезанный очень мелко. Дайте закипеть и выложите зажарку. Варите еще 10 минут. Можно немного подсолить.

Читайте: Как приготовить кабачковую икру