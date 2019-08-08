8 августа во всем мире отмечают неофициальный праздник – Международный день кота.

Международный день кота отмечается ежегодно 8 августа с 2002 года. Инициатором праздника выступил Международный фонд Animal Welfare.

Стоит заводить кота или нет – каждый решает индивидуально, но есть научные факты, которые доказывают пользу от наличия дома пушистого друга.

Читайте: В помощь аллергикам: в США разработали кота-робота

Коты, как известно, отличные собеседники, а их мурлыканье снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. И это не все, что могут дать вам эти милые животные.

Факты ICTV собрали пять существенных преимуществ для здоровья, которые может дать кот.

Снижается риск инфекционных заболеваний

Кошка поможет укрепить иммунную систему ребенка и настроить ее на защиту от респираторных заболеваний.

Также исследования показали, что кошка может снизить риск возникновения гастроэнтерита у детей.

Профилактика аллергии

Если у ребенка нет врожденной аллергии на шерсть, тогда кот поможет ей никогда не появиться.

Плюс ко всему дети, у которых есть кот, смогут противостоять другим раздражителям. То есть чем активнее и чаще будет контакт с животным, тем меньше вероятность того, что у ребенка будет развиваться аллергия или астма.

Улучшение психического здоровья

Кот улучшает психическое состояние, и этот факт даже не стоит доказывать, но британская компания Cats Protection все же решила опросить 600 человек, среди которых были владельцы котов и люди, не имеющие домашних животных.

87% опрошенных владельцев котов утверждали, что их психологическое самочувствие улучшается благодаря животным.

Коты заставляют хозяина следить за организацией своей жизни, кормить и вовремя убирать.

Определенный распорядок и ощущение нужности укрепляют психическое состояние человека.

Улучшение сна

Опрос людей с расстройством сна показал, что, если кот находится в постели, сон становится более спокойным и глубоким.

Об этом высказались более 40% опрошенных.

Укрепление мышц и костей

Мышцы будут укреплены, если регулярно гладить кота, чтобы он мурлыкал. Мурлыканье кошки – это звуки на частоте 20-140 Гц.

По данным исследований, частоты в диапазоне 18-35 Гц улучшают подвижность суставов и мышц после травм, могут заживлять микротравмы и предотвращать мышечную атрофию.

Ранее в Японии открылся отель, в котором позволяют арендовать к себе в номер кота.