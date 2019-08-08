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Факты / Lifestyle

Медики назвали людей, которым не стоит пить много кофе

Людям, страдающим от мигрени, не стоит злоупотреблять кофе.

Кава

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что людям, у которых диагностировали мигрень, стоит пить не более двух чашек кофе в день.

По словам исследователей, одна-две чашки кофе в день, или других напитков с кофеином, не будут влиять на здоровье таких лиц.

– Однако три и более чашек могут заметно повышать вероятность появления головной боли, – предостерегают медики.

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Эксперимент продолжался в течение полутора месяцев и за это время исследователи обнаружили, что при употреблении трех чашек кофе у людей с мигренью повышается риск возникновения головной боли на 30-40%.

К слову, ученые развеяли миф об употреблении кофе за несколько часов до сна.

Источник: The American Journal of Medicine

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