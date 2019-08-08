Рак молочных желез является одним из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу, обнаружив у себя первые симптомы заболевания.

Симптомы рака молочной железы – на что нужно обратить внимание:

Новообразования. Наличие опухолей, узелков или уплотнений в ткани молочной железы. Обычно эти симптомы женщина может распознать с помощью самодиагностики.

Выделения. Один из основных симптомов рака груди. Если женщина не беременна или не кормит грудью, то выделения из сосков должны её насторожить. В зависимости от течения заболевания они могут быть прозрачными, мутновато-белесыми, кровянистыми, желтоватыми, с примесями гноя.

Нарушение целостности кожи. На груди могут появляться небольшие ранки, которые долго не заживают. Позже они могут превратиться в язвочки, склонные к распространению и слиянию. Такие ранки могут затрагивать как поверхность соска и ареолы, так и кожу груди.

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Изменение внешнего вида и формы груди. Цвет кожи пораженного участка может отличаться. Кроме того, на коже могут появиться ямочки, участки сморщенной или огрубевшей кожи. Может измениться форма соска и ареолы. Он может втянуться, деформироваться или приплюснуться.

Увеличение лимфоузлов. Увеличение подмышечных узлов с одной стороны тела должно стать поводом для обращения к врачу. Другим проявлением рака груди может быть опухание подмышечной впадины.

Напомним, 20 октября проводится Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

К слову, ученые обнаружили уникальные противораковые вещества в грудном молоке женщин.

Источник: Лечим рак