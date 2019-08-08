PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Рак молочной железы: симптомы

Рак молочных желез является одним из самых распространенных женских онкологических заболеваний. Поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу, обнаружив у себя первые симптомы заболевания.

Рак молочної залози - симптоми

Симптомы рака молочной железы – на что нужно обратить внимание:

Новообразования. Наличие опухолей, узелков или уплотнений в ткани молочной железы. Обычно эти симптомы женщина может распознать с помощью самодиагностики.

Выделения. Один из основных симптомов рака груди. Если женщина не беременна или не кормит грудью, то выделения из сосков должны её насторожить. В зависимости от течения заболевания они могут быть прозрачными, мутновато-белесыми, кровянистыми, желтоватыми, с примесями гноя.

Нарушение целостности кожи. На груди могут появляться небольшие ранки, которые долго не заживают. Позже они могут превратиться в язвочки, склонные к распространению и слиянию. Такие ранки могут затрагивать как поверхность соска и ареолы, так и кожу груди.

Читайте: Ученые нашли причину возникновения рака

Изменение внешнего вида и формы груди. Цвет кожи пораженного участка может отличаться. Кроме того, на коже могут появиться ямочки, участки сморщенной или огрубевшей кожи. Может измениться форма соска и ареолы. Он может втянуться, деформироваться или приплюснуться.

Увеличение лимфоузлов. Увеличение подмышечных узлов с одной стороны тела должно стать поводом для обращения к врачу. Другим проявлением рака груди может быть опухание подмышечной впадины.

Напомним, 20 октября проводится Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

К слову, ученые обнаружили уникальные противораковые вещества в грудном молоке женщин.

Источник: Лечим рак

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бесплатная диагностика рака в Украине: когда заработает и что для этого нужно
Ученые нашли причину возникновения рака
В грудном молоке есть противораковые вещества – исследование
Между синдромом разбитого сердца и раком нашли связь
Кофе не предупреждает возникновение рака – исследование
Йогурт снижает риск развития рака у мужчин – ученые
Ненавижу жалость! Как телеведущая Янина Соколова тайком победила рак
У жены Касильяса диагностировали рак
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка