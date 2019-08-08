Употребление кофе за четыре часа перед сном не несет негативного воздействия на человека.

Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон человека.

В исследовании приняли участие 785 человек, которые за четыре часа перед сном употребляли кофе, алкоголь и курили.

Оказалось, что употребление спиртных напитков приводило к более низкой эффективности сна. Аналогичный эффект оказывало курение, которое, кроме этого, также незначительно увеличивало время, на которое участники просыпались среди ночи.

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А вот употребление кофе, согласно выводам ученых, вообще никак не влияло на сон.

Таким образом исследователи опровергли миф о вреде употребления кофеина вечером, но стоит обратить внимание на вреде курения и алкоголя.

Напомним, ученые пришли к выводу, что употребление кофе не несет риска для сердечно-сосудистой системы.

Источник: Sleep