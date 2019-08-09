На вес человека влияют недостаток сна, сбой гормонального фона и психическое состояние.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что накопление жира в теле обусловлено рядом причин, и далеко не все они зависят от человека.

По ее словам, на питание в первую очередь влияют традиции в семье.

– Пищевое поведение – это то, чему люди учатся. Если в семье принято кушать без оглядки на чувства голода и сытости, детей заставляют кушать, дома всегда есть конфеты, чай с сахаром или перекус бутербродом не считаются едой, много жарят, мало едят овощей – у ребенка формируется нездоровое представление о еде. Кроме этого, возрастают риски иметь детское ожирение или наоборот, анорексию либо в целом неумение о себе позаботиться, – написала она.

Недостаток сна приводит к тому, что ночью человек идет кушать. Такой режим нарушает работу гормональной системы, контролирует сытость и отложение жировых залежей.

– Также нехватка сна увеличивает тревожность и настраивает многих на заедание стресса, переедание или выбор сладостей как основы рациона. Есть и другие нарушения пищевого поведения и сна, которые нуждаются в помощи врача, – сказала она.

Также на массу тела и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияет ряд гормонов, в частности, щитовидной железы, половые, гормон роста, кортизол, инсулин.

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Супрун отметила, что в случае набора веса при обычном рационе и образе жизни следует пойти на осмотр к эндокринологу.

– Большинство случаев ожирения имеют многофакторное происхождение: сочетание действия нескольких генов и среды, что способствует набору веса, как, например, традиции питания в семье. Людям, родители которых имели индекс тела 30 или больше, следует с юности быть внимательными со своим весом. Даже в случае генетической предрасположенности к ожирению его можно предотвратить сбалансированным питанием и тренировками, – сказала Супрун.

Она также отметила, что на нарушение режима питания влияют психические расстройства. Нарушения пищевого поведения бывают при клинической депрессии и тревожном расстройстве. Она советует таким людям обращаться за помощью к психологу.

Питание должно быть сбалансированным и не содержать много сладостей. Сладкие завтраки, такие как мюсли с йогуртом или кофе с круассаном, предопределяют набор массы тела. Супрун советует вообще не завтракать, чем есть сладкое утром.

Также она призывает не злоупотреблять перекусами в течение дня.

Ранее Супрун рассказала, что здоровый и вредный вес для человека можно определить с помощью индекса массы тела и соотношения талии к бедрам.