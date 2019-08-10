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Факты / Lifestyle / Здоровье

Отказаться от мяса: ООН дала рекомендации для выживания человечества

Экологи призывают человечество изменить подходы к сельскому хозяйству и отказаться от мяса.

Отказаться от мяса: ООН дала рекомендации для выживания человечества

Человечество для выживания должно изменить подходы к сельскому хозяйству и отказаться от мяса.

Об этом говорится в новом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), которую передает Центр новостей ООН.

Эксперты отмечают, что рациональное использование земельных ресурсов поможет сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Замедление глобального потепления, в свою очередь, спасет почвенный покров Земли от эрозии, а человечество – от голода.

Авторы доклада отмечают, что человек оказывает отрицательное влияние на 70% покрова земли, не считая ледники.

Также, по мнению ученых, важную роль в борьбе с изменением климата может сыграть снижение выбросов метана, который производит крупный рогатый скот.

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Для этого человечеству нужно перейти на сбалансированную диету, в которую входят продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, а также продукты животных, которые производят небольшие эмиссии парниковых газов.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, что в Раде подготовили изменения по эконалогу в Украине.

Фото: Dreamstime

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