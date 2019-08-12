И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о пользе арбуза и развенчала миф об опасности нитратов.

В арбузах содержится 92-95% воды, а также незначительное количество клетчатки, витамин С, красные пигменты каротиноиды и ликопен, аминокислоты аргинин и цитруллин. В арбузах в небольшом количестве есть все 19 витаминов и 11 минералов.

Кому нужно употреблять арбуз

Ликопен имеет мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства и уменьшает тромбообразование. Чем больше ликопена в сыворотке крови и жировой ткани, тем меньше шансы развития атеросклероза и рака молочной железы. Он особенно важен для курильщиков.

Арбузы полезны людям, которые тренируются. Ведь это – и быстрые углеводы, и антиоксиданты. К тому же аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов.

Ежедневное потребление арбуза нужно людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией.

Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов.

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Что с нитратами?

Нитраты в арбузах не являются ядом, ведь их там незначительное количество. К тому же нитраты являются одним из звеньев контроля давления.

Эти вещества поступают к нам целый год с овощами – свеклой, редисом, шпинатом, рукколой и мясом, а также питьевой водой.

Почему бывает плохо после арбуза

Если вы не помыли арбуз перед тем, как его разрезать, есть большая вероятность подхватить сальмонеллез и листериоз. Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса.

К тому же не стоит покупать половину арбуза в магазине или на рынке. Так вы можете приобрести ягоду с “сюрпризом”.

Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные.

К слову, ранее мы писали, как правильно выбрать хороший арбуз на рынке и в магазине.

Источник: Ульяна Супрун