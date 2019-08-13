За шесть месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек – такого не было за все годы независимости Украины, сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Масштабная вспышка кори в Киеве – результат потери коллективного иммунитета из-за антивакцинальных кампаний и небрежного отношения к своему здоровью. Остановить ее может только активная позиция людей относительно вакцинации.

– Просто несколько цифр, которые впечатляют. В 2015 году в Киеве корью болели пять человек. В 2016 – три. В 2017 – 87. В 2018 – 3045. А за полгода 2019 – более 5 тыс.! – рассказала директор Департамента здравоохранения в Киеве Валентина Гинзбург.

По ее словам, в этом году от кори умерло двое взрослых киевлян, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

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Гинзбург заверила, что сейчас в столице созданы все условия, чтобы в удобное время, без очередей и бесплатно сделать прививку от кори.

– Для этого в коммунальных медицинских учреждениях в наличии более 57 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. Это позволяет привить всех детей согласно календарю. А также без возрастных ограничений вакцинировать взрослых – прежде всего тех, кто имеет низкий титр антител к кори (если вакцинальный статус не известен, стоит сделать такой анализ), – подчеркнула она.

Напомним, в Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для взрослых.