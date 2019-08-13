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Факты / Lifestyle

Мучился 8 дней: у британца на операции в горле застряли зубные протезы

Жителю Великобритании провели операцию, после которой в его горле застрял зубной протез.

Рентген

72-летний житель Великобритании в течение восьми дней думал, что потерял зубной протез, однако он все это время находился в горле мужчины.

Протез попал туда во время операции по удалению образования на брюшной стенке.

Первые жалобы мужчины врачи услышали через шесть дней. Он говорил о том, что не может есть твердую пищу, имеет проблемы с дыханием и глотанием, иногда замечает кровь во рту.

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Ему прописали антибиотики и отправили домой, однако через два дня мужчина вернулся с более тяжелыми симптомами.

Жителя Великобритании госпитализировали. Ему сделали рентген, который показал зубной протез, застрявший в горле.

Врачи провели срочную операцию, чтобы удалить инородный предмет.

К слову, ученым впервые удалось напечатать части сердца человека, которые работают.

Источник: BMJ

Фото: BMJ

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