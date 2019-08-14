Сколько нужно тренироваться, чтобы не навредить своему здоровью, читайте в материале Фактов ICTV.

Польза тренировок для здоровья широко известна, они укрепляют мышцы и кости, снижают риск ранней смерти и многих заболеваний, но с интенсивными занятиями связаны определенные риски – спортивные травмы.

Перетренировка – это хроническое состояние, когда организм спортсмена не успевает восстановиться после нагрузок.

Как отмечает американский врач Брюс Коэн, руководитель медицинской службы ФБР, некоторые спортсмены могут сделать, например, тысячу приседаний без особого вреда для здоровья.

Но когда это пытаются повторить остальные – это может быть опасным.

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По словам врача одной из нью-йоркских клиник, нередко с диагнозом рабдомиолиз (синдром, представляющий собой крайнюю степень миопатии и характеризующийся разрушением клеток мышечной ткани) приходят люди, недавно приступившие к интенсивным занятиям в классе велотренажеров.

– Люди, которым 20–30 лет, выдерживают часовые тренировки с нагрузками, которые для них непривычны. Как следствие, это приводит к поражению мышц. Как правило, они в неплохой форме, просто именно к таким тренировкам их организм еще не успел приспособиться, – говорит он.

Одна из причин распространения рабдомиолиза – стремление добиться быстрых результатов.

– Слишком много упражнений, слишком быстро, слишком рано, – говорит Рэнди Эйхнер, профессор Оклахомского университета, изучавший этот синдром.

Это создает дополнительные риски на тренировках, которые в принципе ориентированы на большие нагрузки – например, кроссфит.

Все это не значит, что тренировки опасны.

Регулярные занятия – как раз один из лучших способов избежать этого синдрома. При этом организм постепенно адаптируется к нагрузкам, а человек лучше осознает, до какой степени их можно повышать.

Больше рискуют те, кто в целом ведет малоактивный образ жизни, но старается компенсировать это и “выкладываться по максимуму”, когда время от времени попадает в спортзал.

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