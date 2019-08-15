Какие напитки в вашем рационе способный омолодить и оздоровить организм, смотрите в нашем материале.

Какие напитки считаются самыми полезными:

Вода считается одним из самых целебных напитков. Примерно полтора литра в день могут предотвратить многие заболевания и уменьшить вероятность появления морщин.

Апельсиновый сок – лучший выбор для предотвращения сердечных заболеваний: антиоксиданты, содержащиеся в нем, активно борются с воспалениями кровеносных сосудов.

Чай из ромашки поможет оставаться спокойным, а зеленый чай поможет в борьбе с лишним весом.Чем меньше ферментации перенес чай, тем он полезнее за счет содержания большого количества полифенолов.

Далее идет каркаде, известный также как напиток фараонов. Он делается на основе растения Hibiscus sabdariffa, содержащего антоцианы. Именно они дают напитку красный цвет. Также в каркаде есть витамин Р, укрепляющий стенки кровеносных сосудов.

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Кофе оказался на третьем месте. Он блокирует работу ряда сигнальных путей, тем самым, поднимая настроение, повышая производительность при утомлении, внимание, улучшая память. Также кофе полезен для сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, какао не дает склеиваться тромбоцитам, позитивно влияя на сосудистый статус.

Томатный сок – улучшает зрение. А ряд исследований показал, что томатный сок помогает бороться с раком.

Отвар шиповника, богатый витамином С. Его следует принимать даже при переломах костей для ускорения процесса регенерации.

Красное вино – способно укрепить иммунитет.

Источник: Meddaily