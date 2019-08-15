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Факты / Lifestyle

Сильный ветер может вызвать депрессию

Погодные условия вызывают комплекс специфических и неспецифических изменений в организме здорового человека.

погода у світі

На состояние нашего организма влияют погодные условия и из-за резких перепадов температуры люди часто жалуются на боль в голове или суставах. Человек, который чувствует ухудшение самочувствия в период изменения погодных условий, называется метеочувствительным.

Как погода влияет на организм человека

  • Температура и влажность воздуха.

Высокая влажность и температура воздуха ухудшают теплообмен организма с окружающей средой, это может привести к тепловому удару.

  • Атмосферное давление.

Перепады атмосферного давления вызывают раздражение барорецепторов кровеносных сосудов, плевры, брюшины, внутренней поверхности суставных капсул и тому подобное.

Особенно эти изменения испытывают люди с больными суставами. Наиболее чувствительны к гипоксии люди часто испытывают приступы головной боли.

  • Ветер.

Он раздражает нервные рецепторы кожи и открытых слизистых оболочек, поэтому скорость движения воздуха в первую очередь вызывает чувствительность у людей с патологией нервной системы.

Сильный ветер может вызвать у людей приступы мигрени и даже депрессию.

  • Ультрафиолетовые солнечные лучи.

Недостаток солнечного излучения приводит к снижению иммунитета, развитию гиповитаминоза D, возникновению неврозов и депрессии, а гиперинсоляция способствует развитию злокачественных опухолей.

Читайте: Погода на День независимости 2019 в Украине (КАРТА)

Чрезмерная инсоляция может вызвать обострение таких заболеваний как красная волчанка, повышение судорожной готовности у людей, страдающих эпилепсией.

Чтобы стать менее чувствительным к погоде:

  • добавьте в рацион свежие фрукты и овощи;
  • соблюдайте сбалансированное питания;
  • пейте достаточное количество воды;
  • будьте физически активными круглый год;
  • чаще бывайте на открытом воздухе и меньше времени – в зданиях.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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