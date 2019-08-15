Погодные условия вызывают комплекс специфических и неспецифических изменений в организме здорового человека.
На состояние нашего организма влияют погодные условия и из-за резких перепадов температуры люди часто жалуются на боль в голове или суставах. Человек, который чувствует ухудшение самочувствия в период изменения погодных условий, называется метеочувствительным.
Как погода влияет на организм человека
- Температура и влажность воздуха.
Высокая влажность и температура воздуха ухудшают теплообмен организма с окружающей средой, это может привести к тепловому удару.
- Атмосферное давление.
Перепады атмосферного давления вызывают раздражение барорецепторов кровеносных сосудов, плевры, брюшины, внутренней поверхности суставных капсул и тому подобное.
Особенно эти изменения испытывают люди с больными суставами. Наиболее чувствительны к гипоксии люди часто испытывают приступы головной боли.
- Ветер.
Он раздражает нервные рецепторы кожи и открытых слизистых оболочек, поэтому скорость движения воздуха в первую очередь вызывает чувствительность у людей с патологией нервной системы.
Сильный ветер может вызвать у людей приступы мигрени и даже депрессию.
- Ультрафиолетовые солнечные лучи.
Недостаток солнечного излучения приводит к снижению иммунитета, развитию гиповитаминоза D, возникновению неврозов и депрессии, а гиперинсоляция способствует развитию злокачественных опухолей.
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Чрезмерная инсоляция может вызвать обострение таких заболеваний как красная волчанка, повышение судорожной готовности у людей, страдающих эпилепсией.
Чтобы стать менее чувствительным к погоде:
- добавьте в рацион свежие фрукты и овощи;
- соблюдайте сбалансированное питания;
- пейте достаточное количество воды;
- будьте физически активными круглый год;
- чаще бывайте на открытом воздухе и меньше времени – в зданиях.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.
Источник: Центр общественного здоровья Украины