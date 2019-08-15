Ученые назвали продукты, которые вредят мужскому здоровью.

Пиво

Этот напиток нарушает гормональный баланс в организме, снижая уровень тестостерона. Зато в организме начинает вырабатываться женский гормон, так появляется пивной живот.

Фастфуд

Быстрая еда также сбивает гормональный фон.

Кофеин

Он снижает уровень тестостерона и повышает выработку эстрогена, однако он быстро выводится из организма.

Сладости

Мужчинам следует употреблять не более 50 грамм сладкого в день.

Коровье молоко

Молоко нужно употреблять осторожно: не более одного стакана.

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Ранее Факты ICTV писали, что медики из турецкого университета Медполь пришли к выводу, что регулярное принятие аспирина повышает потенцию.