Ученые назвали продукты, которые вредят мужскому здоровью.
Пиво
Этот напиток нарушает гормональный баланс в организме, снижая уровень тестостерона. Зато в организме начинает вырабатываться женский гормон, так появляется пивной живот.
Фастфуд
Быстрая еда также сбивает гормональный фон.
Кофеин
Он снижает уровень тестостерона и повышает выработку эстрогена, однако он быстро выводится из организма.
Сладости
Мужчинам следует употреблять не более 50 грамм сладкого в день.
Коровье молоко
Молоко нужно употреблять осторожно: не более одного стакана.
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Ранее Факты ICTV писали, что медики из турецкого университета Медполь пришли к выводу, что регулярное принятие аспирина повышает потенцию.