Употребление фасоли способствует уменьшению избыточного веса и предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые из США провели исследование с мышами, которые страдали ожирением.
Они давали ежедневно животным фасоль. В результате эксперимента, избыточный вес грызунов значительно уменьшился. Кроме того, у них значительно улучшились показатели сердечно-сосудистой системы.
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Исследователи также зафиксировали положительное влияние фасоли на организм животных, которые болели диабетом второго типа. Благодаря бобовым, у мышей уменьшилось повреждение тканей и воздействие на организм радикалов.
Также ученые пришли к выводу, что употребление фасоли помогает снизить опасность возникновения инсульта.
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Источник: US National Library of Medicine