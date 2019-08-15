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Факты / Lifestyle

Ученые назвали продукт, который поможет преодолеть ожирение

Употребление фасоли способствует уменьшению избыточного веса и предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Квасоля

Ученые из США провели исследование с мышами, которые страдали ожирением.

Они давали ежедневно животным фасоль. В результате эксперимента, избыточный вес грызунов значительно уменьшился. Кроме того, у них значительно улучшились показатели сердечно-сосудистой системы.

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Исследователи также зафиксировали положительное влияние фасоли на организм животных, которые болели диабетом второго типа. Благодаря бобовым, у мышей уменьшилось повреждение тканей и воздействие на организм радикалов.

Также ученые пришли к выводу, что употребление фасоли помогает снизить опасность возникновения инсульта.

Ранее Факты ICTV писали о простом средстве от ожирения.

Источник: US National Library of Medicine

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