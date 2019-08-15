Японским исследователям удалось воздействовать на клетки так, чтобы активным был лишь один из типов сперматозоидов.

Исследователи из Университета Хиросимы, что в Японии, научились выбирать пол потомства млекопитающих в случае искусственного оплодотворения. Исследователям удалось повлиять на клетки таким образом, чтобы активность проявлял только один из типов сперматозоидов – мужской или женский.

Клетки млекопитающих содержат два типа хромосом: X и Y.

У самок все клетки, вместе с половыми, содержат только Х-хромосомы, а у самцов все клетки, кроме половых, имеют хромосомы обоих типов. Сперматозоиды могут содержать только один из типов хромосом.

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Если яйцеклетка содержит только X-хромосомы и она будет оплодотворена сперматозоидом первого типа, то клетки плода будут содержать ХХ-хромосомы. То есть ребенок будет женского пола. Если оплодотворить сперматозоидом второго типа, то будет ребенок мужского пола.

Японские биологи изобрели химическое вещество, которое может снизить двигательную активность сперматозоидов с Х-хромосомами.

Использование спермы “быстрого” типа в 90% случаев приводило к рождению самцов, а в 81% случаев использования спермы с “медленными” клетками приводило к рождению самок.

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