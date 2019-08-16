В рамках правительственной программе Доступные лекарства Минздрав увеличил количество бесплатных медикаментов.

Министерство здравоохранения Украины завершило формирование Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе Доступные лекарства.

В перечень вошли 254 лекарственных средств: 195 – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – диабета II типа, 14 – бронхиальной астмы.

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Количество бесплатных лекарств возросло на 14 позиций – с 64 до 78. Речь идет не только о лекарствах отечественных фармпроизводителей, но и производителей стран ЕС, а также Израиля.

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