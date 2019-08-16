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Что нужно есть, чтобы улучшить работу мозга

Наш мозг нуждается в полноценном питании. Качество употребляемой нами пищи влияет на продуктивность работы, настроение и улучшает работу мозга.

Что нужно есть, чтобы улучшить работу мозга

Cписок жизненно необходимых для работы мозга продуктов был опубликован в American Journal of Clinical Nutrition.

Так, не только нашим мышцам, но и мозгу нужен белок.

  • Белки, нужные для ряда важных аминокислот, участвующих в процессах мозговой деятельности, содержатся в мясе, птице, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых.

Также для полноценной работы мозга важны витамины групп В.

  • Их можно найти в шпинате, чечевице, тофу, яйцах, злаковых, нуте.

Мозг нуждается и в жирах.

  • Полезные  жиры следует искать в жирной рыбе – лососе, скумбрии, сардине, сельди, авокадо, грецких орехах.

Диетологи также советуют как можно чаще заменять простые углеводы сложными: вместо сахара и сладостей есть цельнозерновые злаки, морковь, кабачки, сладкий картофель. Их советуют употреблять вместе с белками.

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Напомним, какое мясо вредное для здоровья.

Фото: Pixabay

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