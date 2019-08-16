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Факты / Lifestyle

Ученые сделали открытие, которое поможет в создании новых обезболивающих

Ученые открыли новый тип клеток, которые задействованы в ощущении боли человеком и могут помочь в создании обезболивающих.

Вчений

Ученые узнали о еще одних клетках, которые отвечают за восприятие боли человеком. Они окружают нервные клетки и простираются до наружных слоев кожи.

Они более известны как Шванновские клетки, однако только сейчас исследователи узнали, что их окончания окутывают чувствительные к боли нервные клетки в эпидермисе.

До сих пор считалось, что в указанном слое кожи нервные окончания ничто не покрывало.

Исследование может помочь в разработке новых обезболивающих препаратов.

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Открытие также может дать ответ ученым на большое количество вопросов, которые уже давно существуют.

– Главный вопрос для нас сейчас, на самом ли деле эти клетки вызывают определенные виды хронических болевых расстройств, – рассказал профессор Патрик Эрнфорс.

К слову, ученые рассказали о продуктах, которые вредят мужскому здоровью.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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