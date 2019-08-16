По свидетельствам ученых, организму обычного человека вполне достаточно пяти часов в сутки, чтобы получить полноценный сон, который и взбодрит, и освежит, и придаст новых сил. Необходимо следовать ряду принципов и правил сна.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что делать перед сном нельзя.
- Не переедайте на ночь, не нагружайте желудок перед сном.
- После ужина прими перед сном теплый душ.
- Расслабьтесь перед сном.
- Ложитесь спать до 24.00.
- Важно правильно подобрать постельные принадлежности.
- Перед сном проветриваем помещение.
- Спите под теплым одеялом.
- Приучайте организм к 5-часовому сну.
Не ешьте. Иначе ночью организм будет не набирать силы, а тратить их на переваривание ужина.
Не пейте. Организм всю ночь будет бороться с зеленым змеем, а значит утром вы будете чувствовать себя разбито.
Не охлаждайте комнату. Во время сна в холодном помещении организм будет тратить силы на урегулирования температуры тела. Если любите спать в холодном помещении, то лучше делать это под теплым одеялом.
Не делите кровать. Человек, который шевелиться рядом с вами, если не разбудит, то нарушит фазы здорового сна.
Избегайте эмоциональных потрясений. Не смотрите слишком страшные фильмы и не читайте слишком драматических книг – тогда организм всю ночь будет переваривать информацию.
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Восстановить силы за 5 часов помогут 3 простых секрета:
- Сделайте несколько упражнений для растяжки позвоночника перед сном. За день через нагрузку наш позвоночник уменьшается, а во время сна он вытягивается обратно. Чтобы компенсировать потраченные силы на растяжку – сделайте ее перед сном.
- Ложитесь спать до часу ночи. Тогда даже за 5 часов сна вы будете бодрым и свеженьким.
- Примите теплый душ перед сном. Он успокаивает и расслабляет мышцы, что очень положительно влияет на ваш сон.
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