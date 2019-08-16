PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Как выспаться за 5 часов

По свидетельствам ученых, организму обычного человека вполне достаточно пяти часов в сутки, чтобы получить полноценный сон, который и взбодрит, и освежит, и придаст новых сил. Необходимо следовать ряду принципов и правил сна.

Как выспаться за 5 часов

Прежде всего, необходимо помнить о том, что делать перед сном нельзя.

  • Не переедайте на ночь, не нагружайте желудок перед сном.
  • После ужина прими перед сном теплый душ.
  • Расслабьтесь перед сном.
  • Ложитесь спать до 24.00.
  • Важно правильно подобрать постельные принадлежности.
  • Перед сном проветриваем помещение.
  • Спите под теплым одеялом.
  • Приучайте организм к 5-часовому сну.

Не ешьте. Иначе ночью организм будет не набирать силы, а тратить их на переваривание ужина.

Не пейте. Организм всю ночь будет бороться с зеленым змеем, а значит утром вы будете чувствовать себя разбито.

Не охлаждайте комнату. Во время сна в холодном помещении организм будет тратить силы на урегулирования температуры тела. Если любите спать в холодном помещении, то лучше делать это под теплым одеялом.

Не делите кровать. Человек, который шевелиться рядом с вами, если не разбудит, то нарушит фазы здорового сна.

Избегайте эмоциональных потрясений. Не смотрите слишком страшные фильмы и не читайте слишком драматических книг – тогда организм всю ночь будет переваривать информацию.

Смотрите сюжет: Сон, как в невесомости. Новая маска для сна Dreamlight

Восстановить силы за 5 часов помогут 3 простых секрета:

  1. Сделайте несколько упражнений для растяжки позвоночника перед сном. За день через нагрузку наш позвоночник уменьшается, а во время сна он вытягивается обратно. Чтобы компенсировать потраченные силы на растяжку – сделайте ее перед сном.
  2. Ложитесь спать до часу ночи. Тогда даже за 5 часов сна вы будете бодрым и свеженьким.
  3. Примите теплый душ перед сном. Он успокаивает и расслабляет мышцы, что очень положительно влияет на ваш сон.

Ранее ученые выяснили, что нужно для хорошего сна.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка