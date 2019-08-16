По свидетельствам ученых, организму обычного человека вполне достаточно пяти часов в сутки, чтобы получить полноценный сон, который и взбодрит, и освежит, и придаст новых сил. Необходимо следовать ряду принципов и правил сна.

Прежде всего, необходимо помнить о том, что делать перед сном нельзя.

Не переедайте на ночь, не нагружайте желудок перед сном.

После ужина прими перед сном теплый душ.

Расслабьтесь перед сном.

Ложитесь спать до 24.00.

Важно правильно подобрать постельные принадлежности.

Перед сном проветриваем помещение.

Спите под теплым одеялом.

Приучайте организм к 5-часовому сну.

Не ешьте. Иначе ночью организм будет не набирать силы, а тратить их на переваривание ужина.

Не пейте. Организм всю ночь будет бороться с зеленым змеем, а значит утром вы будете чувствовать себя разбито.

Не охлаждайте комнату. Во время сна в холодном помещении организм будет тратить силы на урегулирования температуры тела. Если любите спать в холодном помещении, то лучше делать это под теплым одеялом.

Не делите кровать. Человек, который шевелиться рядом с вами, если не разбудит, то нарушит фазы здорового сна.

Избегайте эмоциональных потрясений. Не смотрите слишком страшные фильмы и не читайте слишком драматических книг – тогда организм всю ночь будет переваривать информацию.

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Восстановить силы за 5 часов помогут 3 простых секрета:

Сделайте несколько упражнений для растяжки позвоночника перед сном. За день через нагрузку наш позвоночник уменьшается, а во время сна он вытягивается обратно. Чтобы компенсировать потраченные силы на растяжку – сделайте ее перед сном. Ложитесь спать до часу ночи. Тогда даже за 5 часов сна вы будете бодрым и свеженьким. Примите теплый душ перед сном. Он успокаивает и расслабляет мышцы, что очень положительно влияет на ваш сон.

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