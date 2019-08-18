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Факты / Lifestyle

Со свеклой, но без мороженого: с чем лучше есть дыню

С чем стоит есть дыню, чтобы организм получил только полезные свойства ягоды – в материале Фактов ICTV.

диня

Дыня содержит много калия и имеет высокий гликемический индекс, поэтому ягоду стоит употреблять в пищу, соблюдая определенные правила, чтобы она приносила только пользу.

– Уменьшить гликемический индекс можно продуктами, которые богаты клетчаткой: цитрусовые, яблоки, помидоры. Например, можно сделать салат из помидоров, зелени и дыни, получится очень пикантный вкус. Также можно совместить с белками: йогуртом, творогом, а также с такими сырами, как горгондзола, – рассказывает врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Она добавила, что можно использовать для салатов с дыней продукты, содержащие много пектина – вареную свеклу.

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Диетолог также отметила, что есть дыню не стоит после сладкого и жирного (пирожные, мороженое. – Ред.), потому что это плохо повлияет на инсулиновые рецепторы.

– Этот сахар будет долго держаться в крови и не будет нормально усваиваться. Кроме того, нельзя сочетать с такой белковой пищей, как мясо, рыба, потому что в желудке начнется процесс брожения, – посоветовала Скиталинская.

Также диетолог отметила, что дыня может быть отдельным приемом пищи, особенно когда человек чувствует сильную усталость.

Ранее Факты ICTV рассказывали, почему бывает плохо после употребления арбуза.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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