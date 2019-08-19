Украинцы могут пройти специальный онлайн-тест, чтобы провериться на туберкулез.

Скрининговая анкета для проверки на туберкулез состоит из 13 вопросов. Ответить на них можно в течение пяти минут.

С помощью теста можно узнать, есть ли риск того, что человек болен туберкулезом и рекомендовано ли ему дополнительное обследование.

Результаты анкетирования анонимные и доступны только вам. Пройти онлайн-тест на туберкулез можно по ссылке.

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К слову, за июль 2019 года было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза.

А по состоянию на 14 августа 2019 года под контролем находятся 20 235 человек. По мнению экспертов, около 5 тыс. больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью.

К слову, ранее Факты ICTV писали о 10 самых распространенных мифах о туберкулезе.