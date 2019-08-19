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Более 1,3 тыс. случаев ВИЧ и 2 тыс. туберкулеза за июль – Минзрав

Центр общественного здоровья Минздрава шокировал статистикой новых случаев ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Украине, без учета оккупированных Крыма и Донбасса.

СНІД

Только в июле 2019 года официально зарегистрировано 1330 новых случаев ВИЧ-инфекции и 2067 случаев туберкулеза.

При этом у 649 человек подтвердили СПИД, а 263 умерли от этой страшной болезни.

Специалисты назвали также самые распространенные пути инфицирования ВИЧ в июле: 955 – гетеросексуальный, 42 – гомосексуальный, 328 – парентеральный (при контакте с кровью больного) и 171 – вертикальный (от матери к ребенку).

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Не менее впечатляющие данные и по распространению туберкулеза: 1686 новых случаев, всего в июле лечились от болезни 20 636 человек.

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Более 1,3 тыс. случаев ВИЧ и 2 тыс. туберкулеза за июль – Минзрав / 2 фотографии

Напомним, Минздрав запустил для украинцев онлайн-тестирование, чтобы провериться на туберкулез.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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