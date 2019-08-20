В Бердянске 19 человек госпитализировали из-за отравления морепродуктами.

В Бердянске 19 человек попали в инфекционное отделение городской больницы из-за отравления креветками.

Хотя по словам главного санитарного врача Александры Кикарош, говорить точно о причинах отравления рано, ведь еще не поступили результаты анализов.

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По словам госпитализированных, перед отравлением они все употребляли креветки, которые приобрели на местном рыбном рынке.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате отравления метиловым спиртом на танкере Магус в Черном море погибли два человека.

Источник: Бердянск24