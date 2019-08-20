Британские ученые применили MDMA для лечения алкоголизма.

В Великобритании ученые впервые изучили применение небольших доз MDMA в лечении алкоголизма.

MDMA или экстази – полусинтетическое психоактивное вещество.

Исследователи пришли к выводу, что применение MDMA вместе с психотерапией безопасны для пациентов.

Во время лечения алкоголизма в 89% случаев происходят рецидивы – пациенты возвращаются к вредной привычке в течение трех лет. Восемь из десяти британцев, злоупотребляющих алкоголем, не излечиваются навсегда.

В исследовании приняли участие 11 добровольцев, за которыми наблюдали девять месяцев.

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За это время к зависимости вернулся один человек, пятеро стали трезвенниками, последние выпивают время от времени, но не доходят до стадии алкоголизма.

Ученые объясняют это тем, что причинами алкоголизма являются психологические травмы и страхи, и MDMA в сочетании с психотерапией помогает пациентам с ними справиться.

Стоит отметить, что терапия проходит в больнице, рядом с пациентами на всех этапах находятся психиатры и наркологи.

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