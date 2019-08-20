Ученые установили, что недосып может повысить шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые пришли к выводу, что качество и количество сна влияет на риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта.
По словам исследователей, заболевания могут возникнуть, если человек недосыпает или страдает бессонницей.
– Важно определить основную причину бессонницы и лечить ее. Сон – это часть поведения, которое можно изменить с помощью новых привычек, – рассказала доцент Сюзанна Ларссон.
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Наличие связей между проблемами со сном и сердечными заболеваниями определяли с помощью менделевской рандомизации.
В эксперименте приняли участие 1,3 млн человек.
К слову, люди могут набирать лишний вес из-за недостатка сна и нарушения гормонального фона.