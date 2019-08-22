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Факты / Lifestyle

В Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков – Forbes

Из-за несовершенного законодательства международные табачные компании активно пропагандируют курение электронных сигарет среди молодежи в Украине.

В Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков – Forbes

Украина упустила из виду быстрое распространение электронных сигарет, которые не так безобидны, как это воспринимает широкая общественность. Об этом сообщает авторитетное американское издание Forbes.

– Philip Morris, чей продукт IQOS можно приобрести без ограничений практически в любом магазине, особенно быстро развивает этот новый украинский рынок, – говорится в материале.

Как отмечается, IQOS в Украине широко рекламируется как модная и якобы безвредная альтернатива вредным сигаретам. 

– Кампания по выходу на рынок включала в себя сотни автомобилей и рекламных щитов с логотипами IQOS, здоровые модели, рекламирующие бренд, и массовая кампания, направленная на простых людей на заправочных станциях и в магазинах, – говорится в статье.

Журналисты Forbes утверждают, что Philip Morris фактически превратила Украину в полигон, чтобы увидеть, что работает в их рекламной кампании IQOS, а что нет. И это происходит за счет молодежи.

Одной из проблем является уязвимость несовершеннолетних, которые воспринимают электронные сигареты как модный и безвредный способ курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 20% украинских подростков курят электронные сигареты ежедневно.

Как отмечается в статье, властям Украины необходимо срочно вмешаться, чтобы остановить рост числа курильщиков электронных сигарет среди детей и молодежи, поскольку сегодня их реклама, в отличие от обычных сигарет, не запрещена.

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В 2018 году специалисты Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США пришли к выводу, что IQOS могут усиливать никотиновую зависимость. Ученые Калифорнийского университета заявили, что отсутствие горения табака в IQOS вовсе не означает безопасность новомодного устройства.

Пока нет ни одного подтверждения, что IQOS являются безвредными для здоровья и помогают побороть зависимость от сигарет, о чем говорит компания Philip Morris в своих массированных рекламных кампаниях. Напротив, экспертные заключения свидетельствуют, что в некоторых аспектах IQOS  могут быть даже опаснее классических сигарет.

К слову, ранее мы писали, почему пассивное курение опасно для здоровья.

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