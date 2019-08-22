Ученые разработали анализ крови, который способен определить шансы человека умереть в течение следующих 10 лет.

Немецкие ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка разработали анализ крови, который выявляет 14 биомаркеров, влияющих на шансы долгой жизни и способных определить шанс смерти человека в течение 10 лет.

Указанные биомаркеры рассказывали больше об уровне глюкозы, состоянии иммунитета, наличии воспалений и т.д.

Анализ характеристик показал, что точность нового метода составляет 83%, тогда как традиционный тест, который способен предсказать смерть в течение года, был точным на 78%.

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В эксперименте приняли участие около 44 тыс. человек в возрасте от 18 до 109 лет. За время проведения исследования умерли более 5,5 тыс. человек.

В образцах крови участников эксперимента искали метаболические биомаркеры, которые бы указывали на возможность долгой жизни.

К слову, медики Великобритании пытаются вылечить алкоголизм с помощью небольших доз MDMA.

Источник: Nature Communications