Ветрянка – заболевание, от которого никто не застрахован. И хоть ее зачастую относят к категории детских болезней, подхватить вирус можно в любом возрасте. Мы подготовили для вас небольшую памятку, которая поможет распознать недуг уже на ранних стадиях.

Ветряная оспа – распространенное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вирус герпеса, который является возбудителем, проникает в организм человека через слизистые оболочки и может никак не проявлять себя от 10 до 21 дня.

В равной степени подвержены ему как дети, так и взрослые, причем вторые переносят заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме.

Основные признаки ветрянки идентичны для всех возрастных категорий – высокая температура, покраснение кожных покровов, а затем и сыпь, которая сильно зудит. Локализация сыпи наблюдается на торсе и спине, слизистых оболочках рта и половых органов, а также на лице и волосистой части головы. В редких случаях заболевание может протекать и без обильных высыпаний.

Основные симптомы ветрянки:

1. Головная боль;

2. Незначительное повышение температуры тела до 37 – 37,5;

3. Утомляемость и слабость;

4. Ломота в суставах.

Эти признаки ветрянки позволяют говорить о заболевании еще до появления первых высыпаний. С течением болезни наблюдается сильная лихорадка. Также изменяется характер высыпаний – красная сыпь трансформируется в наполненные жидкостью пузырьки, которые затем начинают лопаться.

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Ветрянка у взрослых также может сопровождаться тошнотой, увеличением лимфоузлов, потерей аппетита и бессонницей.

Важно помнить, что симптомы ветрянки у старшего поколения в основном возникают волнообразно – повышения температуры и высыпания появляются несколько раз.

Если не расчесывать папулы (пузырьки, наполненные лимфой), то они проходят бесследно. В противном случае могут остаться рубцы и шрамы.

Возможные осложнения

Ветрянка у взрослых опасна именно возникновением осложнений. Чаще всего это пневмония, поражение внутренних органов и суставов, энцефалит (заболевание головного мозга).

Лечение обязательно должно проходить под пристальным контролем врача, а в случае необходимости – в условиях стационара. Особенно опасно заболевание для беременных женщин – вирус способен стать причиной возникновения серьезных патологий у ребенка.

Именно поэтому, если вы обнаружили на своем теле сыпь или любой другой симптом, сразу же обращайтесь к врачу. Своевременное обращение за квалифицированной помощью и начало лечения способны значительно снизить риск возникновения осложнения.

Сегодня также существует возможность вакцинации от ветрянки, которая обезопасит от вируса на 20 лет. Не занимайтесь самолечением и не ждите, что все пройдет само.

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