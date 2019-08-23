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Как защитить ребенка от простуды

О терапии и профилактике простуды у детей рассказывает оториноларинголог высшей категории, фониатр Дагаева Ирина Владимировна.

Как защитить ребенка от простуды

Когда речь идет о ребенке, то лечение желательно начинать после консультации врача. Потому что люди часто путают ОРВИ и грипп, давая детям медикаменты, которые не только не помогают, но и могут навредить. Это касается, например, нецелесообразного применения антибиотиков.

В домашней аптечке должны быть:

  • жаропонижающие;
  • ополаскиватели для горла;
  • спреи для носа на основе морской воды.

Ополаскиватели помогают снять воспаление горла, а спреи – предотвратить пересыхание слизистой оболочки, укрепить и восстановить ее. Солевой раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести соответствующий препарат в аптеке.

В свою очередь, жаропонижающие пригодятся, если потребуется сбить высокую температуру.

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Также не будет лишней оксолиновая мазь. Научно доказано, что оксолин эффективен против вируса гриппа, аденовирусов и некоторых герпес-вирусов. Однако есть нюанс: оксолин работает, пока вирус не успел внедриться в клетку слизистой оболочки, то есть находится в воздухе окружающей среды или в полости носа.

Поэтому вы можете использовать средства на основе оксолина для защиты от гриппа или ОРВИ. Только с одним условием: наносить их каждые 4 часа во время и после посещения общественных мест, контакта с источником инфекции или нахождения в очаге, чтобы вирус не проник в клетки слизистой оболочки носа.

Мы также писали о ванночках для ног, которые помогут уберечься от вирусов и инфекций.

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