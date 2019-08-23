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Факты / Lifestyle

Снижает риск инфаркта и инсульта: медики создали дешевую супертаблетку

Ежедневная доза комбинированной таблетки из четырех препаратов способна уменьшить риск инфаркта и инсульта.

Снижает риск инфаркта и инсульта: медики создали дешевую супертаблетку

Медики в Великобритании и Иране провели исследование привычек 6800 человек из 100 иранских сел и населенных пунктов и установили, как предотвратить развитие серьезных сердечно-сосудистых болезней. Супертаблетка также снижает уровень холестерина.

Они пришли к выводу, что политаблетка способна на треть сократить количество инфарктов и инсультов. Она состоит из аспирина, статина и еще двух препаратов, снижающих давление.

Комбинированная таблетка очень дешевая, но достаточно действенная. Врачи рекомендуют выдавать ее всем пожилым людям, достигшим определенного возраста, особенно в бедных странах.

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Исследование медиков, которое продолжалось пять лет, опубликовано в медицинском журнале Ланцет.

К слову, американские ученые предупредили о предвестниках инсульта или сердечного приступа.

Источник: ВВС Украина

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