В Минздраве предлагают жителям оккупированных территорий получить бесплатные прививки на подконтрольных Украине частях страны.
Министерство здравоохранения приглашает жителей ОРДЛО защитить себя и своих детей от 10 опасных болезней, бесплатно сделав прививки.
Кто может вакцинироваться бесплатно:
- граждане Украины;
- иностранцы, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;
- лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
Важно знать, что ваша прописка и постоянное место проживание не имеют значения. Пациент может выбрать любое медицинское заведение, расположенное на подконтрольных территориях.
Эти услуги оплачивает Национальная служба здоровья Украины, поэтому вакцинация не предусматривает дополнительную плату.
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В ведомстве отметили, что получить прививки по Календарю профилактических прививок (туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, гепатит В, гемофильная инфекция, краснуха, эпидемический паротит) может благодаря декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
Бесплатно прививаться могут:
- дети до 18 лет – от всех болезней по календарю (вакцинироваться могут даже дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы);
- взрослые – от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с 26 лет;
- взрослые – против кори, паротита и краснухи, если они относятся к группе риска: военные, участники ООС, медики, педагоги, студенты. А также, если они контактировали с больными корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
- взрослые, не имеющие иммунитета против кори по результатам анализов на наличие антител IgG.
Сделать прививки можно в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи.
Кроме того, привиться можно как в государственных больницах, так и в частных клиниках и у врачей-ФЛП.
Ранее Факты ICTV писали, что вакцины от гриппа в Украине появятся в октябре.