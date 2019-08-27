В Минздраве предлагают жителям оккупированных территорий получить бесплатные прививки на подконтрольных Украине частях страны.

Министерство здравоохранения приглашает жителей ОРДЛО защитить себя и своих детей от 10 опасных болезней, бесплатно сделав прививки.

Кто может вакцинироваться бесплатно:

граждане Украины;

иностранцы, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;

лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Важно знать, что ваша прописка и постоянное место проживание не имеют значения. Пациент может выбрать любое медицинское заведение, расположенное на подконтрольных территориях.

Эти услуги оплачивает Национальная служба здоровья Украины, поэтому вакцинация не предусматривает дополнительную плату.

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В ведомстве отметили, что получить прививки по Календарю профилактических прививок (туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, гепатит В, гемофильная инфекция, краснуха, эпидемический паротит) может благодаря декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Бесплатно прививаться могут:

дети до 18 лет – от всех болезней по календарю (вакцинироваться могут даже дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы);

взрослые – от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с 26 лет;

взрослые – против кори, паротита и краснухи, если они относятся к группе риска: военные, участники ООС, медики, педагоги, студенты. А также, если они контактировали с больными корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

взрослые, не имеющие иммунитета против кори по результатам анализов на наличие антител IgG.

Сделать прививки можно в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь. Это те заведения, в которых работают терапевты, педиатры и семейные врачи.

Кроме того, привиться можно как в государственных больницах, так и в частных клиниках и у врачей-ФЛП.

Ранее Факты ICTV писали, что вакцины от гриппа в Украине появятся в октябре.