Американские исследователи пришли к выводу, что оптимисты имеют больше шансов прожить более 85 лет.

Оптимистам легче контролировать свои эмоции и они более защищены от стресса.

В исследовании принимали участие две группы людей – 70 тыс. женщин и около 1,5 тыс. мужчин.

Выяснилось, что самые оптимистичные мужчины и женщины имеют прогнозируемую продолжительность жизни на 11-15% больше, чем наименее оптимистично настроенные участники исследования.

Вероятность того, что представители первой группы доживут до 85 лет намного выше, говорят ученые.

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Профессор Левина Ли из Медицинской школы Бостонского университета отмечает, что причины, почему оптимистичные люди живут дольше – до сих пор остаются темой для дискуссий.

– Думаю, одна из причин – именно то, что оптимисты лучше справляются со стрессом. Стресс оказывает влияние на иммунную систему, поэтому существует вероятность того, что организм оптимиста лучше борется с инфекциями, – отмечает профессор.

К слову, активная сексуальная жизнь положительно влияет на продолжительность жизни людей, которые пережили инфаркт миокарда.