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Факты / Lifestyle

Супрун назвала идеальное блюдо из картофеля

Картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке.

картошка

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами.

По ее словам, картофель является малокалорийным продуктом – в 100 граммах отварного корнеплода содержится 94 ккал.

– Другое дело, что за раз мы едим больше, чем 100 граммов, и едим картошку с чем-то жирным. Само приготовление картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы, – сказала она.

Картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке. Пюре лучше готовить на той воде, в которой картошка варилась, а не на молоке или сливках.

Супрун советует есть картофель вместе с овощным салатом и фруктами на десерт вместо сладостей.

Она напомнила, что картофель содержит много калия, магния, фосфора, клетчатки, витамины С и В6.

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Употребление дерунов или жареного картофеля стоит ограничить из-за подсолнечного масла, на котором эти блюда готовятся.

Также Супрун дала советы украинцам, как выкапывать картофель. Во время копания необходимо работать в специальных прочных перчатках, устойчивых к порезам, а если наклоняться тяжело, подстелить что-то под колени и работать так.

Она отметила, что стоит обновить прививку от дифтерии и столбняка.

– Пейте воду, защищайте кожу от ультрафиолета, умейте вовремя остановиться. Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья, – подытожила Супрун.

Ранее Факты ICTV публиковали, какой сорт картофеля выбрать, чтобы приготовить вкусно.

Фото: Dreamstime

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