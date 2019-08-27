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Факты / Lifestyle

В Британии у женщины из-за укуса комара остановилось сердце

В Дагенхэме Великобритании у женщины после укуса комара остановилось сердце.

В Британии у женщины из-за укуса комара остановилось сердце

В Великобритании у 25-летней Ким Робинсон в результате укуса комара на три минуты остановилось сердце.

Женщина почувствовала, как ее укусил комар. После этого все тело охватила сильнейшая боль, которая перешла в правую лодыжку. Место укуса стало сильно зудеть и сильно воспалилось, а нога опухла.

Все дошло до того, что Ким не могла наступать на ногу и передвигаться. Она стала терять сознание.

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Когда женщина обратилась к врачу, ей поставили диагноз некротический фасциит. Это опасная инфекция, вызванная бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Было решено срочно оперировать пациентку.

Женщину поразил сепсис, а после операбельного вмешательства ее состояние еще больше ухудшилось. В итоге у британки остановилось сердце.

К счастью, медикам удалось вернуть женщину к жизни, однако теперь ей нужно заново учиться ходить и говорить.

К слову, пакистанец Шахид Хуссейн из провинции Синд лишился возможности ходить из-за укуса комара.

Источник: Медик Форум 

Фото: Pixabay

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