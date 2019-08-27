Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне приравнять электронные сигареты к традиционному курению.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на фоне информации, что в США на днях зафиксировали первую смерть от тяжелой болезни легких, которую связывают с электронными сигаретами и вейпами, напомнила о законопроекте, которым предлагается ввести в Украине понятие электронных сигарет и других способов потребления табака.

Документ, по ее словам, в частности, определяет, что и сгорание табака, и тление, и нагрев – это все курение, а также предлагает урегулировать содержание ароматизаторов и ограничить продажу табака.

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Соответствующий законопроект уже прошел общественное обсуждение, а эксперты прорабатывают предложения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день 20% украинских подростков курят электронные сигареты ежедневно.

К слову, ранее мы писали, почему пассивное курение опасно для здоровья.

Источник: Уляна Супрун