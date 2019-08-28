Медики развенчали шесть главных мифов об употреблении сладкого.

Вокруг употребления сладкого сотни мнений, в основном все сходятся на одном и том же – это вредно. Но так ли страшен черт, как его рисуют? Врачи развенчали основные мифы.

От шоколада появляются прыщи

Это касается шоколада с низким содержанием какао-бобов. Если в нем 60% и более какао-бобов и небольшое количество молока и сахара, то угрозы чистоте кожи нет.

От шоколада бывает запор

Врачи утверждают, что такое возможно только в ситуации, когда кроме шоколада человек ничего больше не ест.

Согласно данным, озвученным на конференции Европейской ассоциации кардиологов, в день без опасения можно съедать до 100 граммов горького шоколада.

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От сладкого толстеют

Ученые из университета Нью-Мексико выяснили, что увеличение массы тела происходит не из-за употребления сладкого как такового. Это следствие большого количества низкокачественных кондитерских изделий, содержащих усилители вкуса, разрыхлители и другие ненатуральные ингредиенты.

Сладкое необходимо мозгу

От небольшого количества шоколада, пастилы или варенья в середине рабочего дня только польза. Эти продукты питают глюкозой клетки мозга. Но если вы съели слишком много так называемой подпитки, то эффект будет противоположным. Появятся сонливость и когнитивная заторможенность.

Сладкое вызывает диабет

Возникновение диабета 1 типа не связано с употреблением сладкого, это аутоиммунное заболевание, связанное с генетическими изменениями в клеточных структурах.

Относительно сахарного диабета 2 типа, то сладкое может влиять на его возникновение только косвенно. Развитие этого типа диабета соотносится в первую очередь с воспалением и накоплением жировой ткани.

К слову, ранее мы писали, как сахар влияет на человека.

Источник: МедикФорум