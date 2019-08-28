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Факты / Lifestyle / Здоровье

Детям без прививки не запретят посещать школы в Киеве

Запретить детям без прививки посещать учебные заведения киевская власть не может.

Детям без прививки не запретят посещать школы в Киеве

Запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения в Киеве не будет. Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, такое решение было принято комиссией, которая обсуждала вопрос вакцинации.

При этом в случае появления признаков эпидемии во время учебного года власти будут вынуждены ограничивать доступ невакцинированных детей в учебные заведения. Им обеспечат право получить образование дистанционно.

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Со своей стороны директор Департамента образования и науки Елена Фиданян добавила, что принимать новых детей, которые приходят в детские сады и школы, без прививки не будут.

Напомним, Факты ICTV узнали у врача-педиатра о том, что нужно знать, чтобы не заболеть корью.

 

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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